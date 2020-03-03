Об этом сообщают #Буквы.
Ранее кандидат в народные депутаты Украины по 179 округу (Харьковская область) от партии “Слуга народа” Виктория Алексейчук отказалась от участия в кампании. Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии.
Народные депутаты выразили возмущение по поводу такого решения партии.
В частности, куратор области Павел Сушко написал в чате “Слуг народа” длинный пост о том, что они партия власти, но не могут обеспечить победу в одном округе, тогда как там все работают на бывшего главу ОГА Юлию Светличную.
“Напоминаю, что у нас перевыборы на 179 округе. Это один округ на всю страну, при том, что мы власть. Как понимать, что с сентября прошлого года главы РГА не назначены и до сих пор проходят проверку? Выдвинулась старый губернатор и старые главы или ТВО РГА активно топят за нее? Это зрада? Или победа? Что происходит?, – написал Сушко.
Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко ответил, что такое решение принял Президент Украины Владимир Зеленский.
“Это решение Президента. Просьба отнестись с пониманием”, – написал Корниенко.
Стоит отметить, что согласно результатам последнего опроса социологической группы “Рейтинг”, кандидат от “СН” Виктория Алексейчук набирала лишь 12,5% голосов. А лидером электоральных симпатий среди кандидатов является Юлия Светличная. Ее готовы поддержать 62,3 % тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании.
Как сообщали в Центральной избирательной комиссии, промежуточные выборы по округу № 179 назначены на 15 марта. Для участия в них зарегистрировались четыре десятка кандидатов, в том числе Юлия Светличная (самовыдвиженец).
Довыборы были назначены из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от “Слуги народа” Алексея Кучера, избранного в одномандатном избирательном округе № 179, который позже возглавил Харьковскую область.
- 6 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Харьков представил нового главу областной государственной администрации Алексея Кучера.
- 3 февраля текущего года на съезде партии “Слуга народа” было принято решение выдвинуть Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты на 179-м округе в Харьковской области.