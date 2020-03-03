Народные депутаты от партии "Слуга народа" выразили возмущение по поводу ситуации с кандидатом партии на 179 округе в Харьковской области, которого партия отозвала, "чтобы не препятствовать" Юлии Светличной.

Об этом сообщают #Буквы.

Ранее кандидат в народные депутаты Украины по 179 округу (Харьковская область) от партии “Слуга народа” Виктория Алексейчук отказалась от участия в кампании. Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии.

Народные депутаты выразили возмущение по поводу такого решения партии.

В частности, куратор области Павел Сушко написал в чате “Слуг народа” длинный пост о том, что они партия власти, но не могут обеспечить победу в одном округе, тогда как там все работают на бывшего главу ОГА Юлию Светличную.

“Напоминаю, что у нас перевыборы на 179 округе. Это один округ на всю страну, при том, что мы власть. Как понимать, что с сентября прошлого года главы РГА не назначены и до сих пор проходят проверку? Выдвинулась старый губернатор и старые главы или ТВО РГА активно топят за нее? Это зрада? Или победа? Что происходит?, – написал Сушко.

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко ответил, что такое решение принял Президент Украины Владимир Зеленский.

“Это решение Президента. Просьба отнестись с пониманием”, – написал Корниенко.

Стоит отметить, что согласно результатам последнего опроса социологической группы “Рейтинг”, кандидат от “СН” Виктория Алексейчук набирала лишь 12,5% голосов. А лидером электоральных симпатий среди кандидатов является Юлия Светличная. Ее готовы поддержать 62,3 % тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании.

Как сообщали в Центральной избирательной комиссии, промежуточные выборы по округу № 179 назначены на 15 марта. Для участия в них зарегистрировались четыре десятка кандидатов, в том числе Юлия Светличная (самовыдвиженец).

Довыборы были назначены из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от “Слуги народа” Алексея Кучера, избранного в одномандатном избирательном округе № 179, который позже возглавил Харьковскую область.