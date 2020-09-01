Такое предложение во время заседания Комитета по вопросам организации государственной власти внес глава “СН” Александр Корниенко.

“У нас была дискуссия еще на этапе разработки кодекса и мы почему-то это забыли, но ЦИК иногда нуждается в этом полномочии, особенно сейчас, когда у нас ситуация эта с COVID. Мы предлагаем им дать полномочия проводить опросы общественного мнения”, – сказал он.

По словам Корниенко, это дополнение предлагается внести в статью 17 закона о ЦИК, пунктом 12.6.

В частности, предлагается, что ЦИК по предложениям органов государственной исполнительной власти принимает решение и обеспечивает организацию подготовки и проведения опросов общественного мнения во время общегосударственных и местных выборов. Порядок опроса устанавливается ЦИК.

Комитет поддержал эту правку.

(На видео с 37:20)

16 июля Верховная Рада Украины накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, внесла правки в избирательное законодательство.