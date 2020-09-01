Такое предложение во время заседания Комитета по вопросам организации государственной власти внес глава “СН” Александр Корниенко.
“У нас была дискуссия еще на этапе разработки кодекса и мы почему-то это забыли, но ЦИК иногда нуждается в этом полномочии, особенно сейчас, когда у нас ситуация эта с COVID. Мы предлагаем им дать полномочия проводить опросы общественного мнения”, – сказал он.
По словам Корниенко, это дополнение предлагается внести в статью 17 закона о ЦИК, пунктом 12.6.
В частности, предлагается, что ЦИК по предложениям органов государственной исполнительной власти принимает решение и обеспечивает организацию подготовки и проведения опросов общественного мнения во время общегосударственных и местных выборов. Порядок опроса устанавливается ЦИК.
Комитет поддержал эту правку.
(На видео с 37:20)
16 июля Верховная Рада Украины накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, внесла правки в избирательное законодательство.
- В декабре прошлого года Парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. То есть украинцы получили возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке той или иной политсилы.
- Указанный Избирательный кодекс заработал с 1 января 2020 года.