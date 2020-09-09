Народные депутаты хотят обязать интернет-провайдеров установить у себя специальные технические средства для сбора данных пользователей, а также разрешить правоохранителям в рамках обыска доступ к смартфонам и компьютерам.

Об этом сообщила руководитель общественной организации “Лаборатория цифровой безопасности” Ирина Чуливская на своей странице в Facebook.

“Депутаты хотят обязать интернет-провайдеров установить у себя специальные технические средства (мы называем их “черные коробочки”) для сбора данных пользователей, а также разрешить правоохранителям в рамках обыска доступ к нашим личным смартфонам и компьютерам. 1 сентября члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Денисом Монастырским зарегистрировали пакет законопроектов на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и обеспечения соблюдения санкционного режима (№ 4002, №4003, №4004)”, – написала Чуливская.

На сайте организации сказано, что в начале сентября этого года члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Денисом Монастырским внесли в парламент законопроекты о борьбе с киберпреступностью и о соблюдении режима санкции (законопроекты № 4002, №4003, №4004).

Если за эти инициативы проголосует парламент, то в украинском законодательстве появится новая мера обеспечения уголовного производства как срочное хранения информации и новое для нас понятие “электронное доказательство”. Кроме этого, в законопроекте №4002 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за нарушение требований санкционного режима, действующего в защиту национальной безопасности и территориальной целостности Украины” сказано, что можно получить до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать должности если нарушение режима санкции превысило 6300 000 грн (новая ст. 209-2 Уголовного Кодекса Украины). Эти нововведения необходимы для выполнения международных обязательств Украины по внедрению в себя положений Конвенции о киберпреступности.

По данным коалиции “За свободный Интернет”, в законопроектах есть нормы, которые могут нарушить права человека.

Законопроект №4002 вводит финансовую и уголовную ответственность за невыполнение санкций – вплоть до ликвидации компаний и лишения свободы. Такие меры ответственности могут применяться не только к тем, на кого наложены санкции, но и на других лиц, которые “каким-либо образом умышленно способствовали нарушению их применения”. При этом оштрафовать на сумму до 85 тыс. грн может специальный уполномоченный орган, который будет создан Кабмином для надзора за соблюдением режима санкции. Например, одна из таких мер санкций как запрет на просмотр сайтов может негативно повлиять на доступ украинцев к услугам провайдеров.

Законопроект № 4003 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно Повышения эффективности противодействия кибератакам” предоставляет возможность доступа к информации, которая может храниться в смартфоне или персональном компьютере.

По мнению членов коалиции, эта норма предоставляет неограниченную возможность правоохранительным органам действовать по своему усмотрению и никак не защищает права украинцев на тайну корреспонденции.

Законопроект №4003 также обязывает провайдеров хранить информацию о движении трафика в объеме, достаточном для идентификации абонента, определение источника происхождения трафика и маршрута его передачи в течение 12 месяцев, а также в порядке требований временного хранения информации для целей уголовного производства.

Доступ к такой информации должен предоставляться по постановлению прокурора или следователя и может также делегироваться оперативным подразделениям. Только в исключительных случаях, которые, к тому же, нечетко прописаны в законопроекте, разрешение может давать следственный судья. Это говорит о том, что доступ к информации по новым правилам будет проходить вне судебного надзора.

Законопроект № 4004 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно Повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств” дополняет норму статьи 39 Закона Украины “О телекоммуникациях”, и возлагает на провайдеров обязанность за свой счет устанавливать на своих телекоммуникационных сетях технические устройства для розыскных мероприятий, негласных следственных действий и временного доступа к информации о продолжительности, содержании, маршрутов передачи информации абонента. Также, провайдеры обязаны будут следить за исправностью этих устройств и помогать правоохранителям в их работе.

Но эта норма противоречит требованиям Директивы ЕС об электронной коммерции, которая предусматривает запрет устанавливать для посредников обязанность мониторить информацию или искать факты незаконного контента или активности.

“Коалиция “За свободный Интернет” призывает народных депутатов-субъектов законодательной инициативы доработать зарегистрированные законопроекты с учетом международных обязательств Украины в сфере прав человека, в частности привести нормы проектов в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека, а также согласовать предлагаемые новеллы требованиям законодательства Европейского Союза, в том числе по защите персональных данных, гармонизация с которым осуществляется в рамках Соглашения об ассоциации Украины с ЕС “, – резюмировали эксперты.