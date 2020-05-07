Народные депутаты фракции "Слуги народа" подготовили и планируют в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроект "Об интерпелляции" по определению процедуры парламентского контроля за членами Кабинета Министров Украины, упрощающие процедуру их увольнения.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, на данный момент Верховная Рада может контролировать работу министров, что предусмотрено Конституцией, только с помощью депутатских запросов.

В связи с этим депутаты предлагают ввести процедуру интерпелляции.

“Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. В повестку дня каждого заседания Сейма вносится пункт “интерпелляции и вопрос по текущим делам”. Мы уже подготовили проект закона “Об интерпелляции”, – отметила Кравчук.

Она добавила, что вопрос о неудовлетворительной работе министра смогут инициировать профильные комитеты Рады или 45 нардепов. Далее вопрос будет рассматриваться в профильном комитете, а когда он даст заключение – будет выноситься на пленарное заседание.

“Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра. Относительно министров обороны и иностранных дел – Рада рекомендует Президенту уволить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции”, – добавила нардеп.