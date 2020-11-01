Соответствующий законопроект опубликован на сайте Парламента.

Законопроект подала группа депутатов от фракции “Слуги народа”. В нем предлагается создать базу данных ДНК граждан Украины.

Проектом закона предусмотрено урегулирование как обязательной государственной, так и добровольной регистрации геномной информации человека, четко определены категории лиц, подлежащих обязательной регистрации:

лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности;

лица, в отношении которых избрана мера пресечения;

лица, совершившие преступления против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности, к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера;

лица, осужденные за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности личности;

лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности;

неопознанные трупы;

лица, пропавшие без вести;

близкие родственники лиц, пропавших без вести.

С учетом опыта идентификации погибших в АТО предлагается установить механизм отбора биологических образцов лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу, а также военнослужащих, и при необходимости обеспечить дальнейшую их идентификацию.

Обычные граждане смогут сдавать образцы ДНК в базу на платной основе, но сумма оплаты за это будет утверждаться Кабинетом Министров.

Вся информация о геноме граждан Украины будет храниться в базе 75 лет. Держателем этой базы будет МВД, а администратором – Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Авторы проекта хотят, чтобы закон вступил в силу через год после его принятия. Также они отмечают, что для старта проекта нужно 276 962,03 тыс. грн.