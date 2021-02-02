Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым меняются правила назначения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании ("Суспильного").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4413 проголосовали 290 нардепов: 214 – от “слуги народа”, 22 – от “Батькивщины”, 16 – от “Голоса”, 18 – от группы “За майбутне”, 14 – от группы “Довира”, 6 внефракционных.

“Европейская Солидарность” и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.

Согласно пояснительной записке, целью принятия документа “является устранение коллизии в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами”.

Законопроектом вносятся изменения в закон Украины “Об Общественном телевидении и радиовещании Украины” (в части делегирования фракциями и группами Рады членов наблюдательного совета НОТУ).

Как отметила на своей странице в Facebook один из авторов законопроекта, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук, “действующий закон не обеспечивал право депутатских фракций и групп новоизбранного Парламента делегировать представителей в наблюдательный совет НОТУ, когда срок полномочий членов предыдущего созыва не закончился”. В связи с этим фракция “слуг” “1,5 года не имеет представителя в наблюдательном совете НОТУ”.

Ключевые нормы законопроекта:

• Срок полномочий членов наблюдательного совета увеличили с 4 до 5 лет. По мнению авторов, разница в 1,5 года (от начала 9-го созыва Парламента) “даст необходимую преемственность в деятельности органа”.

• В течение созыва Верховной Рады фракции будут делегировать представителя только 1 раз, а если те уйдут досрочно – то заменят их до конца пятилетнего срока.

• Расформированные депутатские фракции и группы не смогут выдвинуть представителей в набсовет в случае прекращения полномочий делегированного ими члена. Ребрендинг фракций/групп больше не позволит иметь одновременно двух делегированных членов.

• С момента вступления в силу закона будет сформирован новый состав наблюдательного совета от фракций и групп Верховной Рады.

• Депутатские фракции или группы не смогут избирать членов наблюдательного совета НОТУ, если до даты проведения очередных выборов в Верховную Раду осталось 180 и меньше календарных дней.

Стоит отметить, что при рассмотрении этого законопроекта в первом чтении 18 декабря прошлого года нардепы от “Слуги народа” активно обсуждали в чате, что этот документ “устраняет коллизию”, из-за которой в набсовете “Суспильного” “сидят практически два срока некоторые люди из старого созыва ВР – от “Воли народа” и БПП (сейчас “Европейская Солидарность”, – ред.)”.

Судя по указанным выше нормам (в частности, о “ребрендинге”), законопроект непосредственно касается “Европейской Солидарности”. Партия сменила название в мае 2019 года (до этого называлась “Блок Петра Порошенко “Солидарность”). Таким образом, в Верховной Раде предыдущего созыва была фракции БПП, а не “ЕС”.

Как отметил сегодня в зале ВР нардеп от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий, “закон принимается, чтобы незаконно, вопреки Конституции прекратить полномочия действующих членов наблюдательного совета”.