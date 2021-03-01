Депутаты от "Слуги народа" предлагают снизить на 30% акциз на табачные изделия для нагрева (ТИЭН). Если поправку примут, госбюджет только в 2021 году недополучит около 3 млрд гривен.

Об этом шла речь на брифинге на тему “О налоговой преференции на табачные изделия для электрического нагрева” в пресс-центре “Укринформ”.

Участники брифинга (исполнительный директор ОО “Життя” Лилия Олефир, экономист и руководитель KSE Institute Наталья Шаповал, исполнительный директор ОО “Антикоррупционный штаб” Сергей Миткалик, нейрохирург-онколог Антон Шкиряк) сообщили, что на этой сессионной неделе Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроект №4278 относительно налогообложения товаров, перемещаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В частности, должны рассмотреть поправку к законопроекту, автором которой является лидер фракции “Слуги народа” Давид Арахамия. Ею предусмотрено снижение на 30% акциза на стики для IQOS и glo уже с 1 апреля 2021 года.

Эту поправку поддержали такие народные депутаты как Роберт Хорват, Даниил Гетманцев, Дарья Володина, Олег Воронько, Юлия Диденко, Олег Марусяк, Андрей Мотовиловец, Евгений Петруняк, Элла Репина, Марьян Заблоцкий, Александр Герега, Андрей Иванчук, Анна Колесник, Виктория Кинзбурская, Олег Кулинич, Алексей Леонов, Александр Сова, Алексей Устенко и Андрей Холодов.

Олефир уверена, что снижение акциза будет способствовать тому, что табачные изделия станут еще более доступными для детей.

В свою очередь Миткалик отметил, что лоббирование таких поправок связано с давлением представителей табачной индустрии, что является грубым нарушением статьи 5.3 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, ратифицированной Украиной.

“Почти 15 лет назад Украина ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Но каждый раз находятся политики и чиновники, которые подыгрывают табачным компаниям, лоббируя их интересы и нарушая нормы законодательства, что прямо противоречит Рамочной конвенции. Люди должны знать табачных “лоббистов”, прикрывающихся государственными должностями и депутатским мандатом, давать оценку их работе на следующих выборах”, — убежден представитель “Антикоррупционного штаба”.

Эксперты отметили, что лишь в этом году акциз на сигареты и ТИЭНы сравнялись и составляют 1,45 гривны за штуку. В прошлом году акциз на ТИЭН был в 3,5 раза меньше, чем на сигареты (0,34 и 1,21 гривны соответственно).

По расчетам, которые озвучивают специалисты, в течение следующих 4 лет повышение акцизов на ТИЭН будет способствовать не только уменьшению количества курильщиков, но и наполнению бюджета на 103 млрд гривен.

Эксперты призвали народных депутатов отклонить лоббистские поправки.