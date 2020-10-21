Соответствующие фото нардепы публикуют в своих соцсетях.
Поездку “слуг” накануне анонсировал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с посланием в Верховной Раде. Он отмечал, что на Донбасс должны поехать 120 депутатов, которые “услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей”.
В комментарии агентству “Укринформ” заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что с рабочей поездкой на Донбасс утром 21 октября выехали “около ста народных депутатов”.
По ее словам, после прибытия на место нардепы разделятся на группы по 10-12 человек.
“Мы не будем делать там заседания, это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Мы, когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек, и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Находиться на Донбассе будем два дня”, – отметила Кравчук.
Нардеп уточнила, что в ходе этой поездки “слуги народа” планируют пообщаться как с военнослужащими, так и с гражданскими лицами в тех населенных пунктах, возле которых дислоцируются бригады.
Результаты работы, проведенной на Донбассе, планируется в дальнейшем обсудить на заседании фракции (уже после возвращения в Киев).
Кравчук также объяснила, почему на Донбасс фракция отправилась не в полном составе. По ее словам, это “добровольная поездка”.
“Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья – болеют или недавно переболели, или же заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов”, – рассказала нардеп.
- Накануне Владимир Зеленский заверил, что амнистия не будет распространяться на всех участников действующих на Донбассе незаконных вооруженных формирований. По его словам, амнистия будет касаться людей, которые “находятся в заложниках у оккупанта” и “на чьих руках нет крови”.
- Владимир Зеленский также сообщил, что Украина ищет новые инструменты для возвращения временно оккупированных территорий.