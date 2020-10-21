Народные депутаты от "Слуги народа" отправились на Донбасс, где пробудут два дня.

Соответствующие фото нардепы публикуют в своих соцсетях.

Поездку “слуг” накануне анонсировал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления с посланием в Верховной Раде. Он отмечал, что на Донбасс должны поехать 120 депутатов, которые “услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей”.

В комментарии агентству “Укринформ” заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что с рабочей поездкой на Донбасс утром 21 октября выехали “около ста народных депутатов”.

По ее словам, после прибытия на место нардепы разделятся на группы по 10-12 человек.

“Мы не будем делать там заседания, это рабочая поездка депутатов. Участие в ней принимают около ста членов фракции. Мы, когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10-12 человек, и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Находиться на Донбассе будем два дня”, – отметила Кравчук.

Нардеп уточнила, что в ходе этой поездки “слуги народа” планируют пообщаться как с военнослужащими, так и с гражданскими лицами в тех населенных пунктах, возле которых дислоцируются бригады.

Результаты работы, проведенной на Донбассе, планируется в дальнейшем обсудить на заседании фракции (уже после возвращения в Киев).

Кравчук также объяснила, почему на Донбасс фракция отправилась не в полном составе. По ее словам, это “добровольная поездка”.

“Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья – болеют или недавно переболели, или же заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов”, – рассказала нардеп.