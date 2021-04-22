Про підсумки засідання проінформували у пресслужбі політсили.
Ситуація з Тищенком
Як сповіщалося, 19 квітня з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. 18 квітня був день народження дружини Тищенка — Алли Барановської.
Сам Тищенко заявив, що святкування відбувалося в номерах готелю, а не ресторані, і юридично це не заборонено. А Барановська заявила, що 99% гостів мали антитіла до коронавірусу.
Сьогодні колеги Тищенка заслухали його пояснення та підтримали призначення нардепу максимального штрафу, передбаченого законодавством.
“Остаточне рішення щодо нього визначить Політична рада партії”, — зазначили в партії, не перрераховуючи можливі варіанти покарання для нардепа.
Зауважимо, що поліція відкрила за фактом проведення Тищенком вечірки провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам). Таке порушення карається штрафом на суму від 17 до 51 тисяч гривень або ж обмеженням/позбавлення волі на строк до 3 років.
Ситуація з Шевченком
Крім цього, 20 квітня народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з Олександром Лукашенком. Чого стосувалася розмова — не повідомляли, але у фракції вимагали від нардепа пояснень, водночас голова фракції Давид Арахамія зазначив, що Шевченко “з точки зору закону не порушив нічого”.
“Слуги” заслухали пояснення нардепа щодо мотивів його поїздки до Білорусі. В політсилі ще раз нагадали, що він не був офіційно делегований, а також повідомили про перспективу виключення депутата з фракції.
“Під час засідання фракції прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції “Слуга Народу” в парламенті”, — йдеться в заяві.
- Зауважимо, що візит Шевченка до Білорусі був не першим за останній час.
- Так само Тищенко вже раніше порушував карантинні обмеження.