Ситуація з Тищенком

Як сповіщалося, 19 квітня з’явилася інформація, що, попри локдаун в Києві, народний депутат Микола Тищенко (“Слуга народу”) влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальне провадження. ЗМІ інформували, що вечірка пройшла в холі на 12 поверсі готелю Fairmont на столичному Подолі. 18 квітня був день народження дружини Тищенка — Алли Барановської.

Сам Тищенко заявив, що святкування відбувалося в номерах готелю, а не ресторані, і юридично це не заборонено. А Барановська заявила, що 99% гостів мали антитіла до коронавірусу.