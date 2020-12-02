Об этом в интервью #Буквам заявил глава налогового комитета парламента Данил Гетманцев.
По его словам вопрос обсуждается “очень горячо”.
“Я не могу прогнозировать. Что касается финансирования ОП, надо отметить, что это не какой-то существенный объем средств, который смог бы решить любую из системных проблем нашего бюджетного финансирования. Например, медицину или социалку. Нет, это небольшие деньги в общем бюджете. Но это знаковая вещь: мы обещали людям не повышать расходы на содержание госорганов. Поэтому, да, это обсуждается, и я не исключаю, что это может быть уменьшено “, — отметил депутат.
- Напомним, Госбюджет на 2019 предусматривал 947,2 млн гривен на обслуживание администрации президента Петра Порошенко, что на 10% меньше, чем в 2018 году.
- За первые 5 месяцев 2019 на администрацию Порошенко потратили 325,3 млн гривен. За следующие 5 месяцев в Офис президента потратили на 27 больше.
- На 2020 год бюджетом было предусмотрено 912 млн на обслуживание президента и его Офиса. На 2021 Кабмин предлагает на эту же статью потратить на 40% больше – 1,27 млрд гривен.