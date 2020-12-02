Об этом в интервью #Буквам заявил глава налогового комитета парламента Данил Гетманцев.

По его словам вопрос обсуждается “очень горячо”.

“Я не могу прогнозировать. Что касается финансирования ОП, надо отметить, что это не какой-то существенный объем средств, который смог бы решить любую из системных проблем нашего бюджетного финансирования. Например, медицину или социалку. Нет, это небольшие деньги в общем бюджете. Но это знаковая вещь: мы обещали людям не повышать расходы на содержание госорганов. Поэтому, да, это обсуждается, и я не исключаю, что это может быть уменьшено “, — отметил депутат.