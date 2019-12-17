Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

“Вообще у меня изначально была другая позиция, я был автором другого, более жесткого законопроекта. Сейчас в этом законопроекте, который прошел первое чтение, много меняется. Там была предусмотрена у ребят отдельная избирательная система для Киева. Было много, так сказать, романтики … Они очень много хотят европейских норм, хартий и так далее в местное самоуправление вписать и это хорошо, но проблематично. В любом случае закон после тщательной доработки должен быть очень хорошим. Робота проведена колоссальная, обработано около тысячи правок и в целом рабочая группа отлично справилась”, – отметил Качура.

Он добавил, что на данный момент закон о столице проходит еще общественные слушания, встречи и обсуждения с киевлянами.

“Я думаю, что в этом году мы не примем этот законопроект во втором чтении”, – подчеркнул нардеп.