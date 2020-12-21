Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и еще 27 его однопартийцев внесли в парлмент законопроект, в котором предлагают отменить любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства.

Так, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №4528 о внесении изменений в Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” об отмене меры реагирования в сфере обслуживания населения.

Среди его авторов – народный депутат Максим Бужанский, известный своей критикой законопроекта 5670-д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, а также скандальный нардеп Александр Дубинский, который выступал за отмену амнистии участникам Майдана.

“Друзья, с 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которому вся сфера обслуживания, весь бизнес должен работать на государственном языке, иначе штраф. Немаленький, кстати, до 6800 гривен. Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальные – регулируют рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков. 27 коллег из фракции “Слуга народа” предоставили мне честь, став соавторами моего законопроекта, за что я им бесконечно благодарен”, – пишет Бужанский в своем Telegram-канале.

Нардеп считает, что не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, а шиномонтажникам, на каком языке менять колесо.

“Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей. Попрошу вас, если вы считаете, что я прав, и если не хотите, чтобы вас штрафовали за использование ваших русского, румынского, венгерского и польского языков, поддержать меня в этом вопросе”, – заявил он.