Об этом сообщают #Буквы.
Утром в переписке нардеп Галина Янченко поставила в группе ссылки на статью советника генпрокурора Александра Леменова, она же поинтересовалась, кто слил тезисы против упомянутых руководителей правоохранительных органов.
На что Александр Корниенко высказал предположение, что это могла сделать половина участников чата.
В то же время, один из депутатов ответил Янченко, что если она думает, что это он, то это не так, потому что слив этих тезисов никак не помогает сохранить должности упомянутым лицам. Впрочем, депутат “призвал действовать по закону, а не как жалкие схематозники, чтобы не уподобляться Порошенко”.
- Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду, 4 марта, внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос кадровых изменений в Правительстве и отчета правоохранительных органов.
- В посольстве США ожидают встречи послов стран “Большой семерки” с генпрокурором Русланом Рябошапкой для обсуждения прогресса в реформировании прокуратуры.
- В Верховную Раду Украины внесли проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.