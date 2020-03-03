Народные депутаты от фракции "Слуги народа" поссорились между собой из-за того, кто "слил" информацию о возможной отставке генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки и главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Артема Сытника.

Об этом сообщают #Буквы.

Утром в переписке нардеп Галина Янченко поставила в группе ссылки на статью советника генпрокурора Александра Леменова, она же поинтересовалась, кто слил тезисы против упомянутых руководителей правоохранительных органов.

На что Александр Корниенко высказал предположение, что это могла сделать половина участников чата.

В то же время, один из депутатов ответил Янченко, что если она думает, что это он, то это не так, потому что слив этих тезисов никак не помогает сохранить должности упомянутым лицам. Впрочем, депутат “призвал действовать по закону, а не как жалкие схематозники, чтобы не уподобляться Порошенко”.