Речь идет о проекте закона № 4597.

Инициаторами документа выступили ряд нардепов от “Слуги народа”, в том числе глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Что предлагается законопроектом

Законопроектом вносятся изменения в статью 67 Кодекса законов о труде Украины. В частности, предлагается “запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных этим Кодексом”.

Так, предлагается исключить из Кодекса положение о том, что “с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени Кабинет Министров не позднее, чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями”.

При этом в Кодексе остается положение, согласно которому “в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего”.

В Кодексе определены следующие праздничные дни:

• 1 января – Новый год;

• 7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

• 8 марта – Международный женский день;

• 1 мая – День труда;

• 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

• 28 июня – День Конституции Украины;

• 24 августа – День независимости Украины;

• 14 октября – День защитника Украины.

• Пасха (Воскресение Христово);

• Троица.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является “согласование законодательства Украины с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней с целью более эффективного сотрудничества между странами и увеличения экономического потенциала Украины”.

В записке указано, что Кодексом законов о труде в Украине определены 11 праздничных и нерабочих дней. В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В связи с этим авторы законопроекта выразили мнение, что “избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире”.

В записке подчеркивается, что перенос рабочих дней “является типичной советской традицией, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности, в России”.

Также отмечается, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет.

Кроме того, по мнению нардепов, перенос рабочих дней “приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть снижено”.