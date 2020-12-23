Нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о запрете наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах и железнодорожных переездах.

Соответствующий проект закона № 4534 был зарегистрирован в ВР 22 декабря.

Его авторами являются нардепы от “Слуги народа” (в частности, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, Сергей Бабак, Юрий Камельчук, Евгения Кравчук, Александр Качура) и группы “Довира” (Геннадий Вацак).

О деталях законопроекта Руслан Стефанчук проинформировал на своей Facebook-странице.

Он отметил, что яркая реклама “отвлекает водителей, препятствует оценке дорожно-транспортной ситуации”, что “особенно усугубляется из-за яркого освещения” рекламных бордов в темное время суток.

Законопроект разработан “слугами народа” “с целью уменьшения аварийности на автомобильных дорогах Украины”.

Документом предлагается запретить средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

• на пешеходных дорожках и аллеях;

• на велосипедных дорожках;

• в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

• в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

• над проезжей частью автомобильных дорог;

• на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

За нарушение запрета на размещение рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах будут предусмотрены штрафы:

• для граждан – в размере 50 необлагаемых минимумов доходов (850 грн);

• для должностных лиц – в размере 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (1360 грн).

“В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличения нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования”, – подчеркнул Стефанчук.

По его словам, Украина “является одним из лидеров среди стран Евросоюза по удельным показателям аварийности и последствий ДТП”. Например, только в течение 2019 года было совершено 160 675 ДТП, в которых погибли 3454 человека, еще 32 736 человек травмированы.