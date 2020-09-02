Группа из 27 народных депутатов, преимущественно от "Слуги народа", зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе", содержащий коррупционные риски.

Об этом сообщает коммуникационная платформа “Лига антитраста”.

“Законопроект по защите животных может превратиться в очередную коррупционную кассу или “мода на прокладки”. Лига антитраста “пожаловалась” на него в НАПК и АМКУ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди инициаторов законопроекта – нардеп Антон Яценко, известный, в частности своей связанностью с недавними законодательными инициативами по “оценочной схеме” и риэлторской деятельности.

Что предлагает документ?

Законопроект № 3796 значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в такой перечень входят только сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия законопроекта, обязательной идентификации и регистрации подлежат также и домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные.

Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабинет Министров. При этом, домашние кошки, собаки, попугаи и хомяки также войдут в перечень животных, которые нужно будет зарегистрировать по этому законопроекту.

Документ также предусматривает изменение порядка идентификации и регистрации животных, согласно которому информация об идентифицированных животных сможет вноситься в Единый государственный реестр животных только “агентами по идентификации животных” и только с помощью “авторизованных баз данных животных”. То есть через частных посредников, которые будут это делать за деньги.

При этом в документе есть ряд пробелов:

1. Законопроект и объяснительная записка к нему не дают ответа на вопрос, зачем внедрять в действующую сегодня систему идентификации и регистрации животных ряд посредников.

2. Документом не определено, кто такие “агенты по идентификации”. Кто, в каком порядке и на каких условиях получит такие полномочия – законопроект не определяет.

3. Единственным путем для внесения в Единый государственный реестр информации об идентифицированных животных станет использование “авторизованных баз данных животных”. В законопроекте указано, что порядок их авторизации определяется Кабмином. Однако никаких принципов осуществления такой авторизации, в частности, недопущение при этом ограничений конкуренции, не определено.

4. Законопроект предусматривает возможность принятия администратором Единого государственного реестра решений о временном блокировании или аннулировании отдельным субъектам доступа к Реестру “в случаях, предусмотренных действующим законодательством”. Однако, согласно действующему законодательству, информация из Реестра животных является открытой, и каких-либо оснований для ограничения доступа к нему не предусмотрено.

5. Авторы законопроекта № 3796 утверждают, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Это неправда. Ведь идентификация и регистрации животных являются платными процедурами, а ЗУ “Об идентификации и регистрации животных” предусматривает обязательное возмещение государством расходов владельцев животных по их идентификации и регистрации.