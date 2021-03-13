Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам XI съезда партии глава фракции “слуг” Давид Арахамия, сообщают #Буквы.
“Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение”, – отметил Арахамия.
В свою очередь глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о втором сроке.
“Можно эти спекуляции (относительно баллотирования Зеленского, – ред.) проводить бесконечно. Но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос, – это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ”, – подчеркнул Корниенко.
- Более половины украинцев (57,1%) не поддерживают идею выдвижения действующего президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.
- 42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.