Партия "Слуга народа" будет просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам XI съезда партии глава фракции “слуг” Давид Арахамия, сообщают #Буквы.

“Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение”, – отметил Арахамия.

В свою очередь глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о втором сроке.

“Можно эти спекуляции (относительно баллотирования Зеленского, – ред.) проводить бесконечно. Но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос, – это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ”, – подчеркнул Корниенко.