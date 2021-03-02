В пропрезидентской партии "Слуга народа" анонсировали проведение съезда. Мероприятие запланировано на субботу, 13 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Съезд “слуг народа” состоится в Киеве.

В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от “СН”, делегаты от каждой из областей.

На съезде планируется рассмотреть изменения “в системе управления партией”.

“На съезде “Слуги народа” мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, принимающих политические решения, – как на местах, так и в центральной власти”, – отметил глава партии, нардеп Александр Корниенко.

Кроме того, в повестке дня съезда будут организационные и программные вопросы:

• обсуждение новой редакции устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе;

• обсуждение нового документа – Доктрины партии “Слуга народа”, “что сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии”.

Съезд планируется провести “с соблюдением карантинных ограничений”.

В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” Корниенко сообщил, что “Слуга народа” хочет создать молодежное крыло партии.

“С инициативой о создании молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля”, – заявил нардеп.

Корниенко уточнил, что молодежное крыло партии будет “сообществом активных и креативных людей”, которые разделяют идеи и принципы президента Владимира Зеленского.

Одним из возможных направлений деятельности этого молодежного крыла может стать реализация законопроекта “Об основах молодежной политики”, который зарегистрирован в парламенте.

По словам Корниенко, среди задач молодежного крыла партии – также информирование молодежи и коммуникация.

Корниенко уточнил, что координатором “Зе!Молодежки” стал народный депутат от “Слуги народа” Александр Санченко.