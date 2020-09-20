Партия "Слуга народа" провела сегодня съезд, посвященный вопросу выдвижения на местных выборах в столице, на территории Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, представление кандидата в мэры Киева от партии Ирины Верещук и кандидатов в депутаты Киевского городского совета прошло во внутреннем дворе Красного корпуса университета, который находится в самом центре столицы (по улице Владимирской).

Стоит отметить, что во время съезда не прозвучал Государственный гимн Украины (в начале и в конце мероприятия).

Также не наблюдалось государственной символики, однако присутствовала символика партии “Слуга народа”.

Съезд посетил президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед присутствующими.

Также была официально представлена кандидат в мэры Киева от “СН” Ирина Верещук и кандидаты в депутаты горсовета столицы, среди которых спортсмены, юристы, общественные деятели, замминистра, шеф-повар и другие.

Стоит отметить, что, согласно закону Украины “Об образовании” (статья 31), в учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат:

• наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий;

• изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений);

• изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, “политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, в том числе создавать собственные ячейки или любым другим способом вмешиваться в их образовательную деятельность”.

На днях Министерство образования и науки Украины выступило с заявлением о недопустимости политической агитации в учебных заведениях.

Так, МОН обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования относительно “недопущения политической агитации в учебных заведениях”.