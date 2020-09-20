Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, представление кандидата в мэры Киева от партии Ирины Верещук и кандидатов в депутаты Киевского городского совета прошло во внутреннем дворе Красного корпуса университета, который находится в самом центре столицы (по улице Владимирской).
Стоит отметить, что во время съезда не прозвучал Государственный гимн Украины (в начале и в конце мероприятия).
Также не наблюдалось государственной символики, однако присутствовала символика партии “Слуга народа”.
Съезд посетил президент Украины Владимир Зеленский, который выступил перед присутствующими.
Также была официально представлена кандидат в мэры Киева от “СН” Ирина Верещук и кандидаты в депутаты горсовета столицы, среди которых спортсмены, юристы, общественные деятели, замминистра, шеф-повар и другие.
Стоит отметить, что, согласно закону Украины “Об образовании” (статья 31), в учебных заведениях запрещается хранение, размещение, распространение рекламы, плакатов, подарков, стендов, листовок, аудио- или видеоматериалов, других материальных или нематериальных объектов (кроме учебников), которые содержат:
• наименование или символику политических партий (объединений), общественных или благотворительных организаций, название или символика которых созвучны с названиями и символикой политических партий;
• изображения, фамилии, имена и отчества лиц, являющихся членами (участниками) или учредителями политических партий (объединений);
• изображения, фамилии, имена и отчества выборных лиц и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Кроме того, “политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, в том числе создавать собственные ячейки или любым другим способом вмешиваться в их образовательную деятельность”.
На днях Министерство образования и науки Украины выступило с заявлением о недопустимости политической агитации в учебных заведениях.
Так, МОН обратилось с письмом к областным государственным администрациям, учреждениям профессионального (профессионально-технического) и высшего образования относительно “недопущения политической агитации в учебных заведениях”.
- Ирину Верещук выдвинули кандидатом в мэры Киева по результатам праймериз “Слуги народа”, состоявшегося 16 июля. #Буквы рассказывали, что известно о кандидате.
- Ранее сообщалось, что Ирина Верещук ради съемок “взлетела” в воздух в центре столицы.