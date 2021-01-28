Данный факт удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Голосование проводится в мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.
Депутатов в приложении просят ответить, планируют ли они поддержать кандидатуру Витренко (варианты ответа – “Да” или “Нет”).
Судя по фото, поддержка Витренко среди “слуг” является высокой.
Как известно, в декабре прошлого года Верховная Рада не утвердила Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики: не нашлось достаточного количества голосов. Впоследствии Кабинет Министров назначил его и.о. министра.
Вопрос назначения Юрия Витренко планируют вынести в зал заседаний ВР уже сегодня.
Об этом, в частности, заявил сегодня во время заседания спикер Парламента Дмитрий Разумков. Он сообщил, что в ВР уже внесено соответствующее представление Кабинета Министров.
В перерыве после 12:00 этот документ должен рассмотреть профильный комитет.
В зал заседаний вопрос назначения Витренко планируют вынести около 13:30.
- За время пребывания в должности и.о. министра Юрий Витренко успел предложить “разблокировать экспорт газа из России”, который будут осуществлять “независимые компании с РФ”, а потом заявить, что Украине нужно срочно отсоединиться от энергосистемы с Россией и Беларусью.