Среди нардепов от "Слуги народа" сегодня проводится сигнальное голосование по кандидатуре Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики.

Данный факт удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Голосование проводится в мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.

Депутатов в приложении просят ответить, планируют ли они поддержать кандидатуру Витренко (варианты ответа – “Да” или “Нет”).

Судя по фото, поддержка Витренко среди “слуг” является высокой.

Как известно, в декабре прошлого года Верховная Рада не утвердила Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики: не нашлось достаточного количества голосов. Впоследствии Кабинет Министров назначил его и.о. министра.

Вопрос назначения Юрия Витренко планируют вынести в зал заседаний ВР уже сегодня.

Об этом, в частности, заявил сегодня во время заседания спикер Парламента Дмитрий Разумков. Он сообщил, что в ВР уже внесено соответствующее представление Кабинета Министров.

В перерыве после 12:00 этот документ должен рассмотреть профильный комитет.

В зал заседаний вопрос назначения Витренко планируют вынести около 13:30.