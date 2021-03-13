Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам XI съезда партии глава политсилы Александр Корниенко.
Приемная будет работать в столичном конгрессно-выставочном центре “Парковый”, который “слуги” ранее выбрали своим “офисом”.
“С понедельника-вторника в “Парковом” откроется всеукраинская приемная партии “Слуга народа”. Будет отдельный мини-сайт этому посвящен”, – отметил Корниенко.
По его словам, там планируется принимать как избирателей, так и местных депутатов.
“Мы сможем принимать как просто избирателей, граждан Украины, так и один день или два дня в неделю будет прием для местных депутатов “Слуги народа”, в котором будут принимать участие должностные лица партии, народные депутаты. Мы сможем выстраивать эту полную вертикаль”, – заявил Корниенко.
Он уточнил, что приемная будет работать “в нормальном рабочем режиме” с 10:00 до 18:00.
Проектом будет руководить секретариат партии.
Корниенко заявил, что работникам приемной (а это будут “сотрудники партии”) будут платить “рыночную умеренную зарплату”.
(На видео – с 4 час. 11 мин. и 4 час. 22 мин.)
- Сегодня пропрезидентская политическая партия “Слуга народа” утвердила новую редакцию своего устава, согласно которому была переформатирована структура политсилы и созданы два новых органа – политический совет и национальный совет общин. Политический совет возглавил глава фракции “СН” в Верховной Раде Давид Арахамия.
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- На сегодняшнем съезде президент Украины Владимир Зеленский признал, что в партии “Слуга народа” есть “засланные казачки и случайные люди”. Глава государства также заявил, что “слуги народа” в полном составе должны поддерживать важные законодательные инициативы власти.