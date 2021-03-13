Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам XI съезда партии глава политсилы Александр Корниенко.

Приемная будет работать в столичном конгрессно-выставочном центре “Парковый”, который “слуги” ранее выбрали своим “офисом”.

“С понедельника-вторника в “Парковом” откроется всеукраинская приемная партии “Слуга народа”. Будет отдельный мини-сайт этому посвящен”, – отметил Корниенко.

По его словам, там планируется принимать как избирателей, так и местных депутатов.

“Мы сможем принимать как просто избирателей, граждан Украины, так и один день или два дня в неделю будет прием для местных депутатов “Слуги народа”, в котором будут принимать участие должностные лица партии, народные депутаты. Мы сможем выстраивать эту полную вертикаль”, – заявил Корниенко.

Он уточнил, что приемная будет работать “в нормальном рабочем режиме” с 10:00 до 18:00.

Проектом будет руководить секретариат партии.

Корниенко заявил, что работникам приемной (а это будут “сотрудники партии”) будут платить “рыночную умеренную зарплату”.

(На видео – с 4 час. 11 мин. и 4 час. 22 мин.)