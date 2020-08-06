Партия "Слуга народа" определилась со слоганом, под которым пойдет на местные выборы, назначенные на 25 октября 2020 года.

Об этом проинформировали в пресс-службе политсилы.

Так, “слуги народа” начинают предвыборную кампанию под слоганом “Украина – это ты!”.

“Украина – это ты!” Под таким лозунгом партия “Слуга народа” запускает первый этап избирательной кампании. Нынешние местные выборы, без преувеличения, изменят все! Благодаря завершению децентрализации впервые за 29 лет независимости украинцы могут выбрать свою власть – независимую от олигархических кланов или указаний из Киева. Власть, которая будет иметь реальные полномочия и средства, чтобы сделать жизнь людей в общинах лучше. Но самое главное – каждый украинец может сам стать властью, так как будет иметь в руках реальные инструменты влияния. Мы обращаемся к каждому. Никто не сможет решать вопросы жизни общины, не спросив мнения самих людей”, – утверждают в политсиле.

“Украина – это ты. Твой город – это ты. Твой регион – это ты”, – говорится в сообщении.

Как ранее рассказал председатель партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко, политсила на местных выборах в 2020 году решила отказаться от лозунга “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.

Корниенко уверял, что на местных выборах “точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами”, которые есть у “слуг”.

Стоит отметить, что в комментариях под Facebook-заявлением партии относительно слогана пользователи Сети предлагают и некоторые другие варианты:

Некоторые вспомнил о лозунге “Сделаем их вместе!”:

Другие напомнили о заявлениях относительно “окончание эпохи бедности” и о “посадках” весной: