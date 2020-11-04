3 ноября в США состоялось голосование на президентских выборах: американцы выбирали между действующим лидером Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Эта тема не осталась незамеченной и среди нардепов от "Слуги народа".

Соответствующая переписка велась сегодня в официальном чате “слуг народа” во время заседания Верховной Рады. Ее удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, один из “слуг” объявил в чате, что на выборах в США вновь выиграл действующий американский президент Дональд Трамп.

“Трамп выиграл!” – написал нардеп.

“Где-то всплакнул Порох (пятый президент Украины Петр Порошенко, – ред.)”, – ответил на это его коллега по фракции.

Еще один нардеп выразил предположение, что вероятность победы Трампа – 99%. “Там, кроме Аризоны, во всех недоподсчитанных штатах Трамп предварительно побеждает”, – написал “слуга”.

Также выражались предположения, что с выводами спешить не стоит, так как в 2016 году все пророчили победу Хиллари Клинтон, а вышло наоборот.

Кроме того, прозвучала фраза, что “Китай в шоке” (как известно, у США и Китая при президентстве Дональда Трампа были непростые отношения).

В дискуссию вмешался первый замглавы фракции “Слуг” Александр Корниенко. Он призвал коллег быть осторожными в высказываниях по поводу международных вопросов, так как они “официальные представители государства”, а “чат протекает”.