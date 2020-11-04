Соответствующая переписка велась сегодня в официальном чате “слуг народа” во время заседания Верховной Рады. Ее удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Так, один из “слуг” объявил в чате, что на выборах в США вновь выиграл действующий американский президент Дональд Трамп.
“Трамп выиграл!” – написал нардеп.
“Где-то всплакнул Порох (пятый президент Украины Петр Порошенко, – ред.)”, – ответил на это его коллега по фракции.
Еще один нардеп выразил предположение, что вероятность победы Трампа – 99%. “Там, кроме Аризоны, во всех недоподсчитанных штатах Трамп предварительно побеждает”, – написал “слуга”.
Также выражались предположения, что с выводами спешить не стоит, так как в 2016 году все пророчили победу Хиллари Клинтон, а вышло наоборот.
Кроме того, прозвучала фраза, что “Китай в шоке” (как известно, у США и Китая при президентстве Дональда Трампа были непростые отношения).
В дискуссию вмешался первый замглавы фракции “Слуг” Александр Корниенко. Он призвал коллег быть осторожными в высказываниях по поводу международных вопросов, так как они “официальные представители государства”, а “чат протекает”.
- Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не рассчитывает на раннюю победу в гонке, так как в южных штатах его оппонент, Дональд Трамп, получил лидерство по предварительным подсчетам голосов.
- Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме рано утром раскритиковал подсчет голосов. Он настаивает, что выиграл выборы. Он заявил о готовности обратиться в Верховный суд США из-за ситуации на выборах.