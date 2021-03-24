Народные депутаты от фракции "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении недавней акции протеста у Офиса президента в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Речь идет о документе №5295 “Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса президента Украины”. Он был зарегистрирован 22 марта.

Под “осуждением событий” подразумевается акция протеста под Офисом президента в Киеве, которая была организована вечером 20 марта в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко.

Участники акции бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса президента краской и оставили на его стенах надписи, разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины, а также входные двери.

Инициаторами проекта постановления выступили нардепы от “Слуги народа”: в частности, глава фракции “слуг” Давид Арахамия, замглавы фракции Александр Корниенко, Александр Качура, Елизавета Богуцкая, Федор Вениславский и десятки других.

Согласно пояснительной записке, проект постановления “имеет целью обязать Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности и Государственное бюро расследований обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса президента Украины”.

В документе прописано, что МВД, СБУ и ГБР должны:

• обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, которые произошли у ОПУ;

• изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли у ОПУ на предмет организации и/или участия в их реализации любых политических партий и/или связанных с ними лиц;

• определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;

• еженедельно предоставлять комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий от 20 марта у ОПУ.

Государственному управлению делами “слуги народа” предлагают поручить:

• в течение трехдневного срока подать в Верховную Раду информацию о размере ущерба, причиненного зданию ОПУ;

• после установления личности участников событий, произошедших у ОПУ, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного ущерба.

“В течение короткого времени “родился” текст постановления, который более 120 депутатов подписали, именно об осуждении этих действий. Это постановление также касается указаний руководителям МВД, ГБР, СБУ разобраться с этим как можно скорее… Мы хотели бы, чтобы органы, что расследуют преступления в сфере национальной безопасности и в сфере работы топ-чиновников, сообщили нам о том, были ли факты прямого участия в этих хулиганских действиях каких-либо депутатов или служащих”, – отмечал ранее, комментируя постановление, нардеп Александр Корниенко, которого цитирует агентство “Интерфакс-Украина”.

В то же время нардеп заверил, что инициированное “Слугой народа” внеочередное заседание Верховной Рады в случае его проведения не будет касаться только темы событий у Офиса президента.

“Могут быть заслушаны правоохранительные органы. Точно должно быть в повестке дня наше постановление, которое мы уже зарегистрировали. И есть такое мнение, что это заседание должно быть посвящено не только этому вопросу (об акции у ОПУ, – ред.), а если мы уже собираемся посреди локдауна, то нужно повестку дня догрузить и теми актуальными вопросами, которые мы не успели рассмотреть из-за позиции наших коллег по земельному закону”, – заявил Корниенко.