Об этом свидетельствует переписка “слуг”, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Переписка велась в чате фракции “Слуги народа”.
Один из нардепов напомнил коллегам, что сегодня в 18:30 состоится заседание фракции в конгрессно-выставочном центре “Парковый”, который ранее был объявлен официальным офисом партии “Слуга народа”.
Среди вопросов, которые планируют обсудить сегодня “слуги”:
• законопроект о Бюро экономической безопасности Украины;
• законопроект о Службе безопасности Украины (вероятно, идет речь о проекте закона по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности СБУ);
• вопросы восстановления ответственности за недостоверное декларирование и полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (27 октября Конституционный Суд вынес решение, которым признал, что статья 366-1, предусматривающая уголовную ответственность за недостоверное декларирование, не соответствует Конституции);
• вопросы по государственному бюджету на 2021 год.
- 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейской комиссии за демократию через право с просьбой оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения КСУ. Зеленский сообщил комиссии о “конституционном кризисе” в стране и призвал дать заключение как можно скорее.
- Венецианская комиссия рассмотрит вопрос о состоянии антикоррупционного законодательства после громкого решения Конституционного суда Украины уже на следующей неделе, 11 декабря.