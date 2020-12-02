Сегодня вечером, 2 декабря, планируется заседание фракции "Слуги народа", на котором, среди прочих, будет обсуждаться вопрос государственного бюджета на 2021 год.

Об этом свидетельствует переписка “слуг”, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Переписка велась в чате фракции “Слуги народа”.

Один из нардепов напомнил коллегам, что сегодня в 18:30 состоится заседание фракции в конгрессно-выставочном центре “Парковый”, который ранее был объявлен официальным офисом партии “Слуга народа”.

Среди вопросов, которые планируют обсудить сегодня “слуги”:

• законопроект о Бюро экономической безопасности Украины;

• законопроект о Службе безопасности Украины (вероятно, идет речь о проекте закона по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности СБУ);

• вопросы восстановления ответственности за недостоверное декларирование и полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (27 октября Конституционный Суд вынес решение, которым признал, что статья 366-1, предусматривающая уголовную ответственность за недостоверное декларирование, не соответствует Конституции);

• вопросы по государственному бюджету на 2021 год.