Нардепи від "Слуги народу" сьогодні в залі засідань Верховної Ради збирають підписи за проведення ще одного позачергового засідання парламенту.

Це вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Із підписними листами серед депутатів ходив депутат-“слуга” Андрій Мотовиловець.

Як відомо, для скликання позачергового засідання необхідно зібрати мінімум 150 підписів народних обранців.

Як напередодні повідомляв депутат від “СН” Олександр Качура, позачергове засідання “слуги” хочуть скликати на цей четвер, 15 квітня.

До розгляду заплановано 15 питань:

1. Проєкт закону №4651 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Законопроєкт №4533 про конституційну процедуру.

3. Законопроєкт №5058 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов.

4. Проєкт закону №4416-1 про внесення змін до закону “Про індустріальні парки”, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.

5. Законопроєкт 5197-2 про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік” щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства.

6. Проєкт закону №3774 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству.

7. Проєкт закону №4539 щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій.

8. Законопроєкт №3364-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі.

9. Проєкт закону № 5173 про внесення доповнень до закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування).

10. Законопроєкт №4535 про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост.

11. Проєкт закону №5327 про внесення змін до статті 11 закону України “Про державні нагороди України”.

12. Законопроєкт №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

13. Проєкт закону №3695 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

14. Проєкт закону №4643-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби.

15. Проєкт закону №4644-д про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (йдеться про “євробляхи”).