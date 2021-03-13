Пропрезидентская политическая партия "Слуга народа" утвердила новую редакцию своего устава, согласно которому была переформатирована структура политсилы и созданы два новых органа.

Об этом шла речь во время сегодняшнего XI съезда “слуг”, сообщают #Буквы.

По словам главы партии Александра Корниенко, над новым уставом “работала группа юристов, идеологов, политтехнологов”, чтобы “максимально приблизить систему управления партии к реальности”.

Новые органы

Устав меняет организационную структуру “Слуги народа”.

В частности, были созданы новые высшие органы управления:

1. Политический совет партии, который непосредственно формирует съезд политсилы.

Это орган, который должен разрабатывать тактику и стратегию партии, принимать решение о вступлении в политические союзы (например, относительно контактов с европейскими партиями) и так далее.

Политсовет будет взаимодействовать с органами власти: фракцией “слуг” в Верховной Раде, Кабинетом Министров, Офисом президента.

Политсовет возглавил глава фракции “слуг” в Верховной Раде Давид Арахамия. В первый состав политсовета решили включить 73 человек (намек на 73% голосов избирателей, которые получил во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский). Кроме нардепов от “СН”, в новый руководящий орган вошли действующие министры, депутаты местных советов, другие партийцы.

Политсовет должен собираться не реже одного раза в месяц.

2. Национальный совет общин – второй высший руководящий орган.

В его состав вошли главы областных организаций “Слуги народа”, а также руководители киевской и криворожской организаций “слуг”.

Национальный совет общин будет отвечать за региональную политику “слуг” и обсуждать, “как именно на местах тратить государственные средства”.

Указанный орган также будет:

• принимать стратегические решения относительно региональной политики партии;

• имеет право созвать парламентскую фракцию “СН” и политсовет партии;

• утверждать финансирование местных организаций (это треть средств, предоставляемых партии из госбюджета) по согласованию с главой партии;

• предварительно рассматривать и давать рекомендации политсовету об отзыве депутатов местных советов “по народной инициативе”;

• сможет накладывать вето на решение политсовета.

Согласно уставу, заседания Нацсовета должны проводиться не реже одного раза в месяц.

Запрещено одновременно быть членом политсовета и совета общин.

Аналогичная структура (разделение на политсовет и совет общин) будет повторяться и на региональном уровне (на уровне областей).

Первичные ячейки

Предусмотрено, что первичные ячейки “слуг” могут быть созданы на уровне городов, не являющихся центрами территориальных общин, а также на уровне сел, поселков и так далее.

Такие первичные ячейки смогут инициировать перед облорганизациями отзыв депутатов местных советов (которые перешли в другую фракцию, “как-то себя ведут недостойно” и т.д.).

Кроме того, устав предусматривает, что глава партии формирует секретариат, который объединит “партийных экспертов” (это будут “полуполитические позиции, которые не предусматривают оплатную работу”). Каждый из них будет отвечать за отдельное направление деятельности партии.

Стоит отметить, что до сих пор у “слуг народа” руководящим органом был высший совет партии, полномочия которого сегодня завершились.

Новый подход к принятию в ряды “слуг”

В “Слуге народа” обновили подход к приему в члены партии.

С этой целью будут созданы номинационные комитеты на уровне областей, которые будут проводить собеседования с претендентами.

В состав таких комитетов будут входить члены политического совета области и совета общин.

Глава партии “СН” будет утверждать принятие того или иного кандидата в члены политсилы.

Как рассказал Александр Корниенко, “Слуга народа” вводит принципы, которые “позволят двигаться по партийной службе тем, кто действительно этого заслуживает”. Эти принципы он охарактеризовал как “определенную партийную меритократию”.

Стоит отметить, что меритократия – это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального или экономического происхождения.

“Хотим этими изменениями сделать, чтобы партия открылась больше и дала новые возможности для людей, которые хотят перемен в стране. Мы вводим механизм ответственного вступления в партию и создание первичных организаций. Мы хотели бы, чтобы люди объединялись вокруг идей партии там, где они живут: в селе, поселке, на улице, в квартале. Таким образом развивая эту сеть”, – пояснил Корниенко.

По его словам, идеология партии неизменна – “радикальный центризм”.