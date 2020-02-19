Об этом сообщают #Буквы.
Так, народный депутат Александр Качура написал, что поддерживает идею выбрать кого-то из фракции, кто бы мог по данной теме выступить перед общественностью.
“В поддержку заявления Президента по особнякам выбрать кого-то из народных депутатов, кто сможет выйти и с трибуны Верховной Рады…”
Качура написал: “Супер. Я так и говорил”.
Его коллега Богдан Яременко: “Я когда слышу эти пьяные крики про референдум, мысленно в ответ цитирую знаменитую СМС-ку. Хотя народовластие люблю”.
Святослав Юраш: “А я вспоминаю апрель 2014-го в Донецке. Как там тоже кричали туристы и сепаратисты”.
Вчера глава государства, выступая на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что некоторые политические партии подстрекают людей перекрывать дороги, чтобы помешать эвакуации украинских граждан из Китая.
В связи с этим он пригрозил привезти украинцев в особняки политиков.
“Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые (мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам) обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических “товарищей” хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей.., я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки“.
Он заверил, что украинцы будут эвакуированы из Китая, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.