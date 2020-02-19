"Слуги народа" в своем фракционном чате обсуждали, как поддержать вчерашнее заявление Президента Владимира Зеленского о том, чтобы привезти эвакуированных из КНР украинцев в особняки политиков в Конча-Заспе.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, народный депутат Александр Качура написал, что поддерживает идею выбрать кого-то из фракции, кто бы мог по данной теме выступить перед общественностью.

“В поддержку заявления Президента по особнякам выбрать кого-то из народных депутатов, кто сможет выйти и с трибуны Верховной Рады…”

Качура написал: “Супер. Я так и говорил”.

Его коллега Богдан Яременко: “Я когда слышу эти пьяные крики про референдум, мысленно в ответ цитирую знаменитую СМС-ку. Хотя народовластие люблю”.

Святослав Юраш: “А я вспоминаю апрель 2014-го в Донецке. Как там тоже кричали туристы и сепаратисты”.

Вчера глава государства, выступая на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что некоторые политические партии подстрекают людей перекрывать дороги, чтобы помешать эвакуации украинских граждан из Китая.

В связи с этим он пригрозил привезти украинцев в особняки политиков.

“Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые (мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам) обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических “товарищей” хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей.., я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки“.

Он заверил, что украинцы будут эвакуированы из Китая, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса.