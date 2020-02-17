Об этом он заявил во время согласительного совета в Парламенте, сообщает корреспондент #Букв.

“У нас стали звучать оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, которые связаны с бывшим верховным главнокомандующим. Это является неприемлемым. И у нас есть такое предложение к обсуждению: усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Понято, что эта ответственность и так есть, и так работает. Но что касается военнослужащих, которые нас защищают, никто не имеет права их оскорблять не зависимо от статуса”, – сказал Корниенко.

На видео с 20-й минуты

В соцсетях бывший советник министра обороны, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского, “ублюдками”.

Такие эмоции у Бирюкова вызвали слова Зеленского “рассмотреть идею совместного патрулирования силами ВСУ, ОБСЕ и сепаратистами”.

Сегодня Бирюков написал пост, в котором извинился за свои слова в адрес военных.