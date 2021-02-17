Соответствующая переписка в чате фракции “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

Она происходила вскоре после того, как в Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отстранить народного депутата Сергея Рудыка (группа “За майбутне”) от пяти заседаний за сексистские высказывания в адрес женщин-депутатов.

“Предлагаю принять парламентский кодекс поведения и вежливости – такой имеется в британском парламенте”, – написала в чате нардеп от “СН” Виктория Подгорная.

Ее идею поддержала депутат Мария Мезенцева.

А нардеп-“слуга” Сергей Швец отметил, что в целом такую идею о кодексе поддерживает, однако не понимает, “что это даст в плане дисциплины и ответственности, когда большинство парламента не поддерживает минимального наказания для пещерного жлоба” (имеется в виду ситуация с Рудыком).

Швец добавил, что “немало таких и в нашей фракции”.

Кроме того, он возмутился, что не все “слуги” поддержали отстранение Рудыка, ведь речь шла “о публичном оскорблении нашей соратницы” (Марьяны Безуглой, – ред.)

“Как это, не защищать своих? А как за спину кого-то другого обматерят, унизят, то тоже умоемся?” – спросил он у коллег.

Стоит отметить, что за отстранение Рудыка сегодня проголосовали 169 “слуг народа”, воздержались – 15, не голосовали – 17, а нардеп-“слуга” Ольга Савченко высказалась против.

Пока неизвестно, происходит ли уже разработка такого “кодекса поведения и вежливости”.

Что известно о ситуации с Рудыком

Основанием для рассмотрения отстранения Сергея Рудыка от заседаний были высказывания нардепа в адрес депутата Марьяны Безуглой и депутата VIII созыва Ирины Сысоенко. Они прозвучали на заседании ВР 28 января.

Комментируя выступление депутата от “Слуги народа” Безуглой о законопроекте по реформе СБУ, Рудык назвал ее “девочкой, которой 32 года”.

“Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, которая работала в системе здравоохранения и ни дня, надеюсь, не работала в этой структуре, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов, которые могут многое изменить. Учитывая, что мы – воюющая страна. Они хотят на 6000 человек сократить СБУшников в следующем году и еще до десяти через два. Это страна, которая ведет войну. Что они курят?” – заявил тогда Рудык с трибуны.

Нардеп также сравнил выступление Безуглой с выступлениями нардепа VIII созыва Ирины Сысоенко (заявив, что она “дупля не резала в медицине”).

В начале февраля депутаты с трибуны ВР требовали, чтобы Рудык извинился перед Безуглой. В ответ Рудык заявил, что имел в виду профессионализм и не считает свои слова оскорблением.