В парламенте зарегистрировали законопроект №5258 об осуждении идеологии "русского мира".

Об этом сообщает на сайте парламента.

Авторами законопроекта выступили члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук и Олег Дунда. Оба являются членами президентской фракции “Слуги народа” в парламенте.

Сейчас документ уже передан на рассмотрение профильного комитета — по вопросам правовой политики.

Что предлагают депутаты?

Документом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, принятого в 2015 году.

Его содержание предлагают дополнить позициями относительно осуждения идеологии “русского мира”, которую в законопроекте определяют так:

“Русский мир” — родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия, декларативной целью которой является “собирание земель”, возвращение России статуса “сверхдержавы”, создание из России государства-цивилизации, которое несет в себе миссию объединения всех русскоязычных на основании общих культурно-цивилизационных ценностей России на основе: — империализма (авторитарной империи) традиционного образца — самодержавие, православие, народность, которая несет в себе идею сетевого объединения и становления великой Российской империи по культурно-языковому, политическому, экономическому принципам несмотря на территориальность, историю, культуру других; все сводится к монокультуре — “русский мир” и русский язык; — идеологии, определяющей русскую народность приоритетнее других, позволяя таким образом гражданам России считать себя высшей расой, при этом давая возможности нетерпимости к другим национальностям и народам; — нетерпимости и монокультуры, порождающих и оправдывающих агрессию и захват территорий других государств якобы “во благо” великой цели и миссии; — поддержки любых организаций и формирований, даже террористических, если они с точки зрения Российской Федерации действуют в поддержку “русского мира” и распространения идеологии, даже путем навязывания и репрессий; — использование церкви и православия в политических целях и государственных структурах, в качестве дополнительного рычага покорности и запугивания. Церковь и государство в теории “русского мира” неразделимы; — использование языка как механизма манипуляции и способа разжигание вражды, создание исторических мифов, переписывание исторических фактов и использование истории и исторической памяти для пропаганды и оправдания захвата территорий; — лояльность к Российской Федерации, стремящейся выступать внутри страны и на международной арене как естественная правопреемница российской государственной традиции, органическими составляющими которой является Российская империя и СССР.

Также вводится термин “пропаганда “русского мира”, определенный как распространение информации, направленной на оправдание преступного характера идей “русского мира”, поляризацию украинского общества, спекулируя на языковых, культурных и мировоззренческих предпочтениях местного населения, различных исторических судьбах разных географических регионов современного Украинского Государства.

Идеологию “русского мира” предлагают определять как форму национал-социализма (нацизма), “осуждаемую как тоталитарная, ксенофобская идеология, которая несовместима с основополагающими правами и свободами человека и гражданина, и несет угрозу национальной безопасности государства”.

Кроме того, предлагается Совету нацбезопасности и обороны Украины позволить прекращать деятельность юридических лиц, политических партий, других объединений граждан, средств массовой информации за поддержку идеологии “русского мира”.