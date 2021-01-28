«Слуги» начали сбор подписей за исключение Дубинского из фракции

Об этом сообщил #Буквам депутат фракции.

Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видно.

На уточнение, была санкция Банковой на это после того, как группа “друзей Коломойского” не проголосовала за назначение экс-топ-менеджера “Нафтогаза” Юрия Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики, депутат ответил: “Нет, мы сами”.

Напомним, 25 января состоялось заседание фракции “СН”. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, было введение США санкций против нардепа Александра Дубинского.

Во время заседания президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию.

“[Зеленский] не просил его, но несколько раз озвучил, что этот вариант будет лучшим. Сам же Дубинский под конец уже пришел в себя и стал активно защищаться. Заявлял, что во всем виновата нардеп Радина (председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики — ред.), Которая сдала его американцам”, — розповидило #Букв источник.

Дубинский отказался. Тогда было принято решение о проведении голосования по тому, что фракция будет действовать.

Дубинский и американские санкции

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.