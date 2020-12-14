Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Вечером понедельника “слуги” собрались на совещание в конференц-центре “Парковый”. В заседании фракции принимал участие премьер-министр Денис Шмыгаль.
В центре внимания депутатов был широкий перечень законопроектов. Это и вопрос восстановления полномочий НАПК после нашумевшего решения КСУ, и создание Бюро экономической безопасности (вместо налоговой), и, самое главное, проект государственного бюджета, который традиционно вызвал оживленное обсуждение.
Еще во время собрания к журналистам выходил нардеп Александр Качура. Он сообщил, что во время обсуждения проект госбюджета депутаты и глава правительства не пришли к согласию. Одним из острых вопросов было финансирование медицины.
“Что говорить о медицине? Просто медицинский коллапс! Надо сейчас все наши усилия направлять на медицину, это самый главный наш приоритет. И именно об этом мы говорили с премьер-министром. К сожалению, не по всем вопросам мы смогли прийти к какой-то точке зрения однозначной, на что именно надо на определенную цифру увеличить финансирование из бюджета. Но премьер-министр услышал, что есть народные депутаты, которые понимают ответственность и понимают, что медицина должна быть профинансирована”, — сказал нардеп.
Вслед за ним к журналистам вышел председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он заявил, что депутаты к согласию таки пришли, однако проектом бюджета недовольны.
“Я думаю, что поддержка бюджета будет. Это, собственно говоря, нелегкое для некоторых наших коллег решение. И для образовательного комитета, и для медицинского комитета. Но мы понимаем, что бюджет плохой, но его все равно нужно поддержать”, — сказал он .
Примечательно, что глава партии Александр Корниенко не был так же уверен в том, что проект бюджета все же поддержат.
“Дождемся финального варианта бюджетного комитета и тогда уже будем понимать, какая есть поддержка”, — сказал он.
Относительно заявлений Качуры, Корниенко отметил, что это личное мнение депутата. Глава партии говорит, что “увидел больше оптимизма” среди коллег, и сам готов поддержать бюджет.
- Как извещалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021, теперь законопроект передали в Верховную Раду.
- Кабинет Министров в проекте госбюджета, предложенном ко второму чтению, предусматривает увеличение расходов на аппараты Верховной Рады и Министерства внутренних дел, а также на Офис генпрокурора.
- Кроме того, в обновленном проекте бюджета на НСЗУ предусмотрены расходы в размере 123,65 млрд гривен. Этих денег, уверяют в НСЗУ, не будет достаточно, чтобы покрыть некоторые важные статьи расходов. Речь идет о вакцинации, доплатах и увеличении зарплат врачам, оплате лечения больных коронавирусом и тому подобное.
- Расходы на МОЗ в обновленном проект бюджета составляют 159 млрд гривен (это на 4 млрд больше, чем предлагали для первого чтения). Глава министерства Максим Степанов заявлял, что будет требовать почти вдвое больше.
- Впрочем, 9 декабря подкомитет комитета по вопросам бюджета поддержал предоставленный правительством проект государственного бюджета на следующий год. Изменений по финансированию медицины не было.
- Также 14 декабря проект государственного бюджета рассматривает бюджетный комитет.