Сегодня фракция "Слуги народа" собиралась для обсуждения перечня неотложных вопросов. Среди них — проект бюджета на следующий год. Единого мнения относительно того, будет ли законопроект поддержан, у депутатов все еще нет.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вечером понедельника “слуги” собрались на совещание в конференц-центре “Парковый”. В заседании фракции принимал участие премьер-министр Денис Шмыгаль.

В центре внимания депутатов был широкий перечень законопроектов. Это и вопрос восстановления полномочий НАПК после нашумевшего решения КСУ, и создание Бюро экономической безопасности (вместо налоговой), и, самое главное, проект государственного бюджета, который традиционно вызвал оживленное обсуждение.

Еще во время собрания к журналистам выходил нардеп Александр Качура. Он сообщил, что во время обсуждения проект госбюджета депутаты и глава правительства не пришли к согласию. Одним из острых вопросов было финансирование медицины.

“Что говорить о медицине? Просто медицинский коллапс! Надо сейчас все наши усилия направлять на медицину, это самый главный наш приоритет. И именно об этом мы говорили с премьер-министром. К сожалению, не по всем вопросам мы смогли прийти к какой-то точке зрения однозначной, на что именно надо на определенную цифру увеличить финансирование из бюджета. Но премьер-министр услышал, что есть народные депутаты, которые понимают ответственность и понимают, что медицина должна быть профинансирована”, — сказал нардеп.

Вслед за ним к журналистам вышел председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Он заявил, что депутаты к согласию таки пришли, однако проектом бюджета недовольны.

“Я думаю, что поддержка бюджета будет. Это, собственно говоря, нелегкое для некоторых наших коллег решение. И для образовательного комитета, и для медицинского комитета. Но мы понимаем, что бюджет плохой, но его все равно нужно поддержать”, — сказал он .

Примечательно, что глава партии Александр Корниенко не был так же уверен в том, что проект бюджета все же поддержат.

“Дождемся финального варианта бюджетного комитета и тогда уже будем понимать, какая есть поддержка”, — сказал он.

Относительно заявлений Качуры, Корниенко отметил, что это личное мнение депутата. Глава партии говорит, что “увидел больше оптимизма” среди коллег, и сам готов поддержать бюджет.