3 февраля 2021 приняла в первом чтении приняла законопроект №3959-1 от фракции "Слуг народа", которым предусмотрено восстановление наказания в виде лишения свободы за неуплату налогов. Фракция "Европейская Солидарность" подала поправки, которые сделают невозможным это.

Об этом сообщает пресс-служба “ЕС”.

Законопроект “Слуг” также поддержала депутатская группа “Довіра”.

Народные депутаты от “ЕС” намерены защитить граждан-налогоплательщиков как физических лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, ФЛП.

“Вместо обещанной налоговой амнистии предлагается внедрить драконовские сроки заключения за неуплату налогов. Вместо обещанного при создании Бюро перехода к новым аналитически опережающих методов борьбы с экономическими правонарушениями, усиливают карательно-репрессивные механизмы. Это точно не заинтересует инвесторов”, – отметил глава подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев.

По словам нардепа, проект изменений в Уголовный Кодекс от “слуг” выписан таким образом, что допускает коррупционные возможности для фискальных и правоохранительных органов.

За “умышленное уклонение от уплаты налогов”, сборов и платежей предлагается штрафовать от 5 до 25 тыс. необлагаемых минимумов. Или арестовывать на срок до шести месяцев. Или сажать в тюрьму на срок от пяти до семи лет.

“Такая вариативность наказание от минимального штрафа до семи лет тюрьмы создает более благоприятные условия для коррупции. И нечистые на руку инспекторы и следователи ГБР по своему усмотрению и за определенную мотивацию смогут на это влиять”, – сказал Алексеев.