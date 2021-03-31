Около двух десятков нардепов от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка. Их оппоненты из "За майбутне" устроили контракцию. Окружная избирательная комиссия, работа которой была заблокирована два дня, кажется, возобновила подсчет голосов.

Детальнее об этом рассказывают #Буквы.

Как известно, 28 марта на 87-м округе (Ивано-Франковская область) состоялись довыборы в Верховную Раду, которые назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

ЦИК обработала 67,5% протоколов. По имеющимся результатам, лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,3%). Далее следуют кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,88%) и кандидат от “За буйбутне” Александр Шевченко (28,73%).

“Слуги народа” отправились в Прикарпатье

В среду, 31 марта, около двух десятков народных депутатов отправились в Ивано-Франковскую с целью “выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе”.

Причиной стало то, что работа избирательной комиссии округа остановила подсчет голосов, а ее председатель исчез.

Инициативу поддержали Николай Тищенко, Роксолана Пидласа, Святослав Юраш, Юрий Камельчук и другие.

По прибытии в область депутаты встретились с мэром Надворной и бывшим депутатом фракции Зиновием Андрийовичем, с которым также обсудили ход кампании. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Напомним, Андрийович участвовал в совещании с президентом Владимиром Зеленским, где также присутствовал кандидат от партии Вирастюк. Из-за этого совещания гражданская сеть ОПОРА обвинила Офис президента в злоупотреблении админресурса.

Акция по Вирастюку

Около 14 часов под зданием окружной избирательной комиссии (ОИК) депутаты начали акцию в поддержку Вирастюка.

Два десятка нардепов и неизвестные лица с плакатами скандировали “Вирастюк”. Оппоненты устроили контракцию в поддержку Шевченко и скандировали его имя.

Протестующие пытались перекричать друг друга. Это можно увидеть, в частности, опубликованном пресс-службой партии видео с выступлением Вирастюка, который сообщил о готовности к пересчету голосов под возгласы оппонентов.

Также “слуга” Юраш, окруженный лицами с плакатами в поддержку Вирастюка, под крики “Позор!” от оппонентов, поддерживающих Шевченко, призвал их спрятать свои напечатанные плакаты.

Депутат в своем выступлении обращал особое внимание на то, что протестующие за Вирастюка нарисовали плакаты сами, “на коленке”, и обвинил оппонентов в том, что они пришли с напечатанными заранее.

Как депутаты работу ОИК восстанавливали

На трансляции движения “Чесно” можно увидеть, что пока под стенами ОИК продолжались многочасовые акции в поддержку Вирастюка и Шевченко, нескольким нардепам удалось попасть внутрь.

Там комиссия и депутаты пытались выяснить, когда вернутся к работе представители от “Слуги народа”, которые, по словам членов ОИК, “третьи сутки не появляются”. Также обсуждали другие изменения в составе комиссии.

Выйдя из ОВК “слуга” Тищенко заявил, что не появляются представители не “Слуги народа”, а “Европейской Солидарности”, которая, напомним, сняла своего кандидата.

Между тем “Чесно” проинформировало о замене членов ОИК от партии “Голос” и избрании нового председателя комиссии, который объявил перерыв в заседании, отказавшись комментировать, сколько времени она продлится.

По итогам этих событий политсила сообщила, что “добилась продления подсчета голосов”.