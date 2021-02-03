Нардепы от "Слуги народа" устроили спор в чате из-за тендера на проведение "биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами".

Переписку “слуг” удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, нардепы от “СН” увидели в Сети соответствующий тендер от 1 февраля. Данные по нему размещены на портале Dozorro и площадке электронной системы публичных закупок ProZorro.

Тендер называется: “Организация и проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, в 2021 году”. Ожидаемая стоимость заявлена на уровне более 10,24 млн гривен.

Заказчиком тендера является государственное учреждение “Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины”.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 5 марта 2021 года. Сам аукцион запланирован на начало апреля.

В документации к тендеру указано, что исследование будет проводиться в рамках проекта по “поддержке системы эпидемиологического надзора за ВИЧ и системы управления/улучшения качества лабораторий МОЗ”. Сроки проведения исследования: 1 июня – 15 ноября 2021 года.

“Биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, – это исследование, которое обеспечит получение данных для оценки тенденций распространенности ВИЧ и других инфекций среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, оценки численности этой группы, а также охват ее профилактическими услугами. Биоповеденческое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет”, – говорится в документации к тендеру.

Указанный тендер вызвал оживленный спор среди “слуг народа”.

В частности, кое-кто из “слуг” во время дискуссии отмечал, что “ВИЧ уже 20 лет как перестал быть болезнью, связанной с гомосексуальностью”.

В ответ на это нардеп Никита Потураев написал, что “изучать группы риска нужно все равно”, поскольку это делают “все страны, которые достигли даже больших успехов в борьбе с этой эпидемией”: