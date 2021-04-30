Про це в етері шоу “Свобода слова” заявив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
“У нас буде 13 травня фракція, куди ми запрошуємо пана Степанова як міністра. Має бути політична відповідальність. Тому що міністр це в першу чергу не менеджерська посада, а політична. І ми будемо приймати рішення на фракції”, — сказав Арахамія.
Зауважимо, що Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.
Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.
- 2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
- 28 квітня стало відомо, що народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання щодо розгляду відставки Степанова.
- В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.