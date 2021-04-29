Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося, у середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців “Галичина”.
“За 10 днів ми будемо святкувати одне з найбільших свят в нашій історії – День перемоги. Ця перемога зі сльозами на очах, яка далася нашому народу мільйонними жертвами під час Другої світової війни. Це особисте свято для багатьох сімей… СС – це злочин, визнаний усім людством за своїм визначенням, усе, що пов’язане з СС – це злочин… Хочу подякувати всім присутнім і своїй фракції за незмінну позицію засудження нацизму, і ми обурені мовчанням київської міської влади, яка не засудила цю акцію і дала можливість її провести”, – сказав член фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев.
Він також закликав парламентарів ушанувати хвилиною мовчання пам’ять жертв нацизму.
- Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен також засудила акцію до дня створення дивізії СС “Галичина”.
- #Букви нагадували, чи є символіка СС “Галичина” забороненою в Україні як нацистська.