У Верховній Раді з ініціативи "Слуги народу" зняли сьогодні з розгляду законопроєкт про зниження ставок податків для грального бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

З відповідною ініціативою виступив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

“Колеги, є пропозиція законопроєкт № 5199 підняти зараз наверх, а №2713 та альтернативні сьогодні не розглядати”, – заявив він.

Цю пропозицію виніс на голосування перший віцеспікер Руслан Стефанчук, і вона була підтримана нардепами.

Йдеться про законопроєкт №2713 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор” (авторства нардепа від “СН” Олега Марусяка).

Зняттю з розгляду передувала дискусія в чаті “Слуги народу” щодо цього законопроєкту, яку вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Спочатку “слугам” дали вказівку, що цей документ сьогодні потрібно підтримати в першому читанні, посилаючись на “нараду в президента” і те, що “далі тягнути не можна”.

Зазначалося, що “від цього залежить соц. економ усіх, а наповнення поки що лише 760 млн (можливо, мається на увазі фінансування проєктів соціально-економічного розвитку на округах мажоритарників у цьому році, – ред.)”.

Водночас дискусію серед нардепів викликало зниження ставок податків для грального бізнесу в запропонованому законопроєкті.

Як зазначив депутат від “СН” Мар’ян Заблоцький, котрий є головою підкомітету з питань місцевих податків і зборів парламентського комітету з питань фінансів, законопроєкт є “токсичним”, і важко буде “пояснити людям” зниження ставок.

“По азартним іграм токсично. Знижується ставка оподаткування з доходу організаторів лотерей з 30% до 10%. Казино з 18% теж до 10%. В бюджет цього року закладено 5 млрд грн від цих податків. Як це людям пояснювати?” – запитував у колег Заблоцький.