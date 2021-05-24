Про це повідомляє пресслужба “Слуги народу”.
Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів.
Зібрані всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення у сесійній залі Парламенту.
Нагадаємо, що народний депутат Євгеній Шевченко підтримав затримання у Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.
Крім того, на своїй сторінці у Facebook нардеп виклав фото своєї нещодавньої зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком з підписом “Бацька вам не Янукович”.
- Наприкінці квітня народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Шевченко анонсував нові візити до невизнаного президента Білорусі. Крім цього, їхати він планує не сам, а з іншими парламентаріями.