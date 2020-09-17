На местных выборах в облсоветы, назначенных на 25 октября 2020 года, за провластную партию "Слуга народа" готовы проголосовать только 16 % украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг с 12 по 15 сентября 2020 года.

Так, социологи представили агрегированный рейтинг партий на местных выборах. Он представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Согласно результатам опроса, только 16% респондентов поддерживают партию “Слуга народа” на выборах в областные советы (среди украинцев, определившихся с выбором на местных выборах и планирующих принять участие в голосовании).

Партию “Оппозиционная платформа – За життя” поддерживают 11,9%, партию “Европейская Солидарность” – 11,3%, “Батькивщину” – 8,2%.

За партию “За майбутне” готовы проголосовать 5,8% опрошенных, Радикальную партию – 4,7%, УДАР Виталия Кличко – 3,7%, ВО “Свобода” – 3,3%, партию Шария – 2,8%, партию “Голос” – 2,2%, партии “Пропозиция” и “Перемога Пальчевского” – по 2,1%, партию “Наш край” – 2,0%, партию “Сила и честь” – 1,5%, партию “Самопомич” – 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, – 21,2%.

Социологи отмечают, что если в выборах в Верховную Раду Украины суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в ВР, составляет 72 %, то на местных выборах их агрегированный показатель – 50 %.

По сравнению с рейтингами политических сил в Верховную Раду заметные электоральные потери на местном уровне испытывает партия “Слуга народа” (26 % “парламентского” рейтинга против 16% “местного”).

У других партий эти показатели следующие: “Оппозиционная платформа – За життя” (17% “парламентского” рейтинга против 12% “местного”), “Европейская Солидарность” (16 % против 11 %), партия “Голос” (4 % против 2 %), “Сила и честь” (4 % против 2 %).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.