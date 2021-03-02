Во вторник, 2 марта, народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду с брендовой сумкой.

Об этом сообщил фотограф Александр Гончаров в Facebook.

Отмечается, что сумка народной избранницы удивительно похожа на аксессуар бренда SAINT LAURENT – PUFFER Medium bag in quilted lambskin.

Цена такой брендовой сумки стартует от 2350 долларов (65,6 тысячи гривен).

На сайте бренда указано, что сумка выполнена из бараньей кожи и украшена металлическим ремешком, который переходит в кожаный для удобства владелицы. Спереди расположен металлический логотип бренда.