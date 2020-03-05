Нардеп Игорь Васылив из «Слуги народа» написал объяснительную записку на имя Давида Арахамия, почему он не голосовал за Кабмин Дениса Шмигаля.

Написанную записку зафиксировали корреспонденты #Букв, когда Васильев показывал ее коллеге Лиге Богуцкой, которая так же воздержалась при голосовании за Кабмин.

В записке Васылив пишет, что он воздержался, потому что в списке были кандидаты, которые “оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании.

“Председателю фракции СН Арахамия Д. Василива И.В.

4 марта при голосовании за Кабмин я воздержался, так как в составе Кабмина были кандидатуры на должности министров:

1. Какие оскорбляли моего президента в своих постах в ФБ во время президентской кампании, были на стороне моих идеологических противников порохоботов.

2. Министр МВД “тянет” рейтинг нашей фракции вниз …” – говорится в пояснительной.

Как известно в среду за правительство Шмигаля проголосовало 228 “Слуг”, против был 1, воздержались 7, не голосовали 2. Отсутствовали 10 депутатов.

Нардеп Марина Бардина отказалась голосовать, потому что нарушен гендерный принцип при формировании правительства.

Еще на фракции отказалась голосовать Лиза Богуцкая. После голосования она написала в Facebook:

“Я воздержалась. Голосовали пакетом. Не смогла проголосовать за Авакова, очень расстроена, что нет Дубилета в новом правительстве. Но рада, что есть Миша Федоров. Еще работаем”.

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Также объяснение в соцсетях выложила Виктория Подгорная: “Моя позиция по правительству – воздержались. Во-первых, мы не знаем министров некоторых ключевых министерств. Как понять тогда его реальную стратегию? Во-вторых, я вообще не верю в ротации кадров как способ улучшить эффективность управления … В-третьих, состав правительства показывает “прагматизм” и отказ “от экспериментов”, в украинском контексте это читается – “реформ не будет”. А именно это удачно или нет, но попыталось делать предыдущее правительство”.