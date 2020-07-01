Соответствующую переписку снял в среду фотограф Букв.

“Привет. Саша Корниенко говорит, что Трофимов начинает давить за Корюковку против Мены … Вчера набрал Трофимов, я ему все объяснил, он попросил поговорить с Халимоном (депутат, руководитель черниговской ячейки – Буквы.) До 12 дня дать ответ. Халимон сказал, что он занят, решай с безвинным », – написал нардеп Сергею Шефиру.



Судя по всему, в переписке речь идет об определении центров укрупненных районов. Подкомитет Верховной Рады предлагал сделать таким Мену.

Но в среду уже на заседании комитета 19 депутатов проголосовали за то, чтобы центром была Корюковка (то есть поддержали позицию Трофимова).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к осени планируется завершить реформу децентрализации в Украине, чтобы местные выборы, которые пройдут в октябре, состоялись уже во всех новых территориальных общинах. По его словам, правительство уже утвердило перспективные планы всех областей, но в 4 областях оказались недовольны таким распределением.

17 июня представители Корюковки пикетировали Верховную Раду, требуя сделать их город центром укрупненного района. В то время как Минрегион в проекте нового административно-территориального устройства предлагал отнести Корюковку к Новгород-Сиверскому району.

Сергей Трофимов – первый заместитель председателя Офиса президента, занимается сотрудничеством с регионами.

Сергей Шефир – советник президента, которому поручено заниматься местными выборами.

Во время годовой пресс-конференции Зеленский уверял журналистов, что Шефир и председатель ОП Ермак не занимаются кадровыми вопросами.