Об этом говорится в пояснении для депутатов от «Слуги народа», как комментировать СМИ инициативу фракции по общенациональносу опросу. Документ Буквам передали депутаты фракции. Как известно, оппозиция это расценила как попытку власти повлиять на избирателей в день выборов.

«Слуга народа» последовательно выполняет свою программу, с которой Президент и партия шли на выборы 2019 года. Первым пунктом программы было народовластие. Зеленский в программе напомнил, что с момента референдума, который подарил независимость, никто из старых политиков по существу не спрашивал у народа мнение по ключевым вопросам – все решали сами, иногда – под ковром, с помощью договорняков, – говорится в пояснении.

Депутатам рекомендуют объяснять инициативы тем, что президент хочет принимать решение не через «договорняки», а через опрос людей.

«Органы государственной власти могут спросить мнение народа по ключевым вопросам повестки дня. Это мнение не должно учитываться при принятии государственных решений, но должно быть принято во внимание», – говорится в темнике.

Также опрос станет тестовым вариантом перед проведением референдумов.

«Опрос целесообразно проводить синхронно с голосованием на тех или иных выборах – потому что это экономия бюджетных средств. ЦИК имеет экспертизу, технологии подсчета. То есть, имеем уже полномочный и опытный конституционный орган, который уже регистрирует волю избирателей и так же может регистрировать их мнение и позицию», – говорится в пояснениях.

Полный текст выглядит так: