Премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия представили депутатам фракции кандидатов на должности министра финансов, министра энергетики и министра здравоохранения.

Об этом Буквам сообщили источники во фракции.

На Минфин претендует Сергей Марченко, МЗ – Максим Степанов, Минэнерго – Ольга Буславец.

«Да, они были. Их представили Давид и Шмыгаль », сказал собеседник.

На этой встрече было около 50 депутатов. В то же время некоторые депутаты, которые не пришли на встречу с кандидатами, сказали Буквам, что голосовать за них не будут.

По словам собеседников Букв, причиной отставки Уманского вроде стала его болезнь и плохие отношения с Денисом Шмигалем.

Сергей Марченко был заместителем министра финансов в 2016-2018 годах. Он отвечал в том числе за работу с игорным бизнесом и легализацию его деятельности. В то время Кабмин издал законопроект, который фактически обеспечивал монополию одного оператора лотерей – УНЛ.

В мае 2017 года Министерство финансов разработало проект лицензионных условий для лотерейных компаний. Основные условия – это наличие десятилетнего опыта работы в Украине (его имели три фирмы «УНЛ», «МСЛ» и «Партриот») и непребывание в списке санкций ( «МСЛ» и «Патриот» были под санкциями). Так что соответстсовало только «УНЛ».

Против этих условий проголосовало 5 из 8 членов АМКУ.

После чего Минфин направил в АМКУ письмо за подписью заместителя министра Сергея Марченко с требованием согласовать проект лицусловий.

После этого Марченко не раз связывали в СМИ с лоббированием интересов УНЛ.

Максим Степанов был председателем одесской ОГА в 2017-2019. Был уволен Петром Порошенко после первого тура выборов. Неофициально причиной назвали переход на сторону Зеленского. Степанов – кум Игоря Палицы.

Бывшая генеральный директор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО «ДТЭК Востокэнерго» цену на газ ниже цены продажи «Нафтогазом» населению и другим защищенным потребителям на 46% -69%.

Соглава фракции ЕС Ирина Геращенко уже написала в ФБ, что Уманский и Емец уже написали заявления об отставке.