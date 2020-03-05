Депутаты фракции “Слуга народа” собирают подписи за кандидатуру Юлии Гришиной на пост министра образования.

Процес сбора подписей зафиксировали корреспонденты #Букв.

Гришина избралась в Раду по списку “Слуги народа” под номером 133 в списке. Член комитета Верховной Рады по вопросам образования. По образованию юрист.

С 2009 по 2013 год была деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений

С 2014 по 2019 год – профессора кафедры трудового права университета имени Тараса Шевченко.

С 2018 года до избрания в Раду была управляющим партнер юридической бизнес-школы “CTRL.School”.