Американские лоббисты компании "Finsbury Glover Hering" в 2021 году будут сотрудничать с партией "Слуга народа" за 50 тысяч долларов в месяц.

Об этом сообщают Схемы.

Согласно данным Минюста США, организация “Центр трансатлантического взаимодействия и диалога”, учредителями которой являются помощники народных депутатов от “Слуга народа”, в феврале подписала контракт с американской компанией “Finsbury Glover Hering”. Стороны договорились о “стратегическом консультировании и поддержке” с целью “налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС”.

Отметим, что за месяц работы лоббисты “Finsbury Glover Hering” получат 50 тысяч долларов. Соглашение будет действовать до конца этого года. Всего за срок действия контракта “слуги” заплатят лоббистам 550 тысяч долларов (более 15 млн гривен).

Согласно условиям контракта, лоббисты будут заниматься обеспечением правительственных отношений и предоставлять стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии “Слуга народа” для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами в США и международными организациями”.

В контракте отмечается, что сотрудничество “может включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов”.

Через три месяца стороны могут расторгнуть контракт даже без указания причин.

Общественная организация “Центр трансатлантической взаимодействия и диалога” обязуется покрывать внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

Интересно, что эта организация была создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами и финансируется “украинскими частными лицами и коммерческими структурами”.

Учредителями организации являются Павел Великоречанин и Станислав Костюченко – помощники народных депутатов от “Слуги народа” Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко соответственно. Эти нардеп – члены антикоррупционного комитета ВР.

“Центр трансатлантической взаимодействия и диалога” зарегистрирован на улице Круглоуниверситетской, 7 в Киеве. На сайте Минфина США указана резервная адрес организации КВЦ “Парковый”, где находится офис партии “Слуга народа”.

Информации о деятельности ОО “Центр трансатлантической взаимодействия и диалога” в публичном доступе нет.

Нардеп Ткаченко от комментариев пока отказался, а Шинкаренко подтвердил, что его помощник возглавляет упомянутую ОО, но деталей о ее деятельности и финансировании не знает.

Сами помощники депутатов Великоречанин и Костюченко на вопросы журналистов пока не ответили.

Напомним, что лоббистская компания “Finsbury Glover Hering” образовалась в результате слияния трех фирм. Услугами одной из них, “Glover Park Group”, в 2007 году пользовалась политическая сила “Блок Юлии Тимошенко”. Тогда их услуги стоили не менее 30 тысяч долларов.