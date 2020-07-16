Переписки депутатов удалось сфотографировать корреспонденту Букв.
«Новый премьер», – написал в чате Николай Задорожный.
«Сонный», – ответил ему Корниенко.
«Премьер спит, реформа идет», – продолжил шутить Александр Кабанов.
Эта переписка велась в начале заседания.
В то же время просматривать ее Павел Халимон продолжал и в 14 часов.
В это время депутаты также активно обсуждали поправки в избирательный кодекс. В частности, о том, вносить ли норму, что кандидат в мэры должен быть членом партии.
Дмитрий Гурин просил поддержки для своих норм по изменению бюллетеня, которые облегчили избирателям выбор кандидата (ведь теперь избиратель выбирает не только партию, но и кандидата. И в нынешней реакции номер кандидата нужно ставить в конце бюллетеня. Эксперты уверены, что люди будут забывать это делать ).
- Местные выборы состоятся 25 октября 2020.
- В четверг Рада рассматривает поправки в Избирательный кодекс. При этом изменение правил за полгода до выборов осуждается международными организациями и воспринимается, как попытка получения политической выгоды определенными политическими силами.
- Подробно о проблемных нормах кодекса можно прочитать в материале Букв.