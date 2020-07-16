Народные депутаты «Слуги народа» полдня тролили заместителя председателя фракции Александра Корниенко, который отсел переписываться в ложу правительства, что он «будущий премьер».

Переписки депутатов удалось сфотографировать корреспонденту Букв.

«Новый премьер», – написал в чате Николай Задорожный.

«Сонный», – ответил ему Корниенко.

«Премьер спит, реформа идет», – продолжил шутить Александр Кабанов.

Эта переписка велась в начале заседания.

В то же время просматривать ее Павел Халимон продолжал и в 14 часов.

В это время депутаты также активно обсуждали поправки в избирательный кодекс. В частности, о том, вносить ли норму, что кандидат в мэры должен быть членом партии.

Дмитрий Гурин просил поддержки для своих норм по изменению бюллетеня, которые облегчили избирателям выбор кандидата (ведь теперь избиратель выбирает не только партию, но и кандидата. И в нынешней реакции номер кандидата нужно ставить в конце бюллетеня. Эксперты уверены, что люди будут забывать это делать ).