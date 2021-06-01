Вказане листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
Так, сьогодні зранку нардепи і журналісти побачили, що з вікон у Раді зникли штори.
Цей факт не оминули увагою депутати від пропрезидентської політсили “Слуга народу”.
Вони активно обговорювали зникнення штор у своєму офіційному чаті – безпосередньо у розпал засідання ВР.
Нардепи-“слуги” обмінювалися жартами з цього приводу і наводили “припущення”, чому ж штори все-таки зняли.
Наприклад, депутат Мар’ян Заблоцький пожартував, що в штори “вставляють нові сучасні мікрофони”.
Ще один нардеп-“слуга” припустив, що “якби ці штори могли розмовляти, вони багато що могли б розповісти”.
Інший жартував про те, що штори могли б “розповісти” ще більше, якби “могли ще й показувати”.
Радник віцеспікерки ВР Олени Кондратюк – Павло Булгак пояснив кореспонденту #Букв, що штори були зняті з її ініціативи.
“Стараннями Олени Кондратюк вікна парламенту тепер будуть відкриті. Совковим килимам приготуватися. Усе буде #ВідкритаРада!” – зазначив він.