З вікон будівлі Верховної Ради України зникли штори. Ця "подія" сьогодні стала топ-темою для обговорення в чаті нардепів від "Слуги народу".

Вказане листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Так, сьогодні зранку нардепи і журналісти побачили, що з вікон у Раді зникли штори.

Цей факт не оминули увагою депутати від пропрезидентської політсили “Слуга народу”.

Вони активно обговорювали зникнення штор у своєму офіційному чаті – безпосередньо у розпал засідання ВР.

Нардепи-“слуги” обмінювалися жартами з цього приводу і наводили “припущення”, чому ж штори все-таки зняли.

Наприклад, депутат Мар’ян Заблоцький пожартував, що в штори “вставляють нові сучасні мікрофони”.

Ще один нардеп-“слуга” припустив, що “якби ці штори могли розмовляти, вони багато що могли б розповісти”.

Інший жартував про те, що штори могли б “розповісти” ще більше, якби “могли ще й показувати”.

Радник віцеспікерки ВР Олени Кондратюк – Павло Булгак пояснив кореспонденту #Букв, що штори були зняті з її ініціативи.

“Стараннями Олени Кондратюк вікна парламенту тепер будуть відкриті. Совковим килимам приготуватися. Усе буде #ВідкритаРада!” – зазначив він.